حظك اليوم برج الأسد الجمعة 17-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد يتميز بأنه لديه الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية ناجحة في حياته الشخصية والمهنية، كما أنه يتميز بأنه لديه القدرة على تخطي الصعاب بروحه المرحة تلك، ويسعى مولود هذا البرج بشكل دائم ومستمر إلى الوصول للمناصب العليا، إذ انه يمتلك روح قيادية، تؤهله لقيادة زملاءه في عمله، ويحرص دائما على قضاء الوقت برفقة أصدقاءه المقربين منه، ويحب الخروج من المنزل وقضاء وقت ممتع معهم.

كما أنه يعشق السفر والتنقل من مكان لمكان آخر، ولا يحب العم في الوظائف الروتينية على الإطلاق، الأمر الذي يجعله يلجأ للوظائف التي تجعله دائم التنقل، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

لقمر بمنزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.

برج الأسد والحب

يتميز مولود برج الأسد بأنه عندما يقع في الحب يعشق إلى حد الجنون، ويحرص دائما على أن يكون أبا وزوجا مثاليا، الأمر الذي يجعله يرغب في البحث عن علاقة عاطفية بشكل دائم، فلا يستطيع ان يعيش بدون حب.