قطع وضعف المياه عن بعض المناطق في الدلتا .. تعرف على الأماكن المتضررة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر منشور بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بسبب تركيب محبس قطر 16 بوصة علي خط 36 بوصة بمدينة المحله الكبرى.

أماكن انقطاع وضعف المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن قطع المياه بنطاق حي ثان المحلة الكبري وضعفها بنطاق حي أول المحلة الكبري، غدا السبت الموافق الثامن عشر من شهر يونيو الجاري 2022 بدءا من الساعة 9 مساء ولمدة 6 ساعات حتي الساعه الثالثة فجرا للقيام بأعمال تركيب محبس قطر 16 بوصة على خط 36 بوصة بمدينة المحله الكبرى.

الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي للحصول علي سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر منشور بصفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لافتا إلى أنها ستقوم بتوفيرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وحال الرغبة في طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

نظام أمان بالعدادات مسبقة الدفع

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربيةإلى التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والتي تمكن المواطن من متابعة وترشيد استهلاكه والتغلب على أي مشكلات قد تتعلق بأخطاء القراءات ما يضمن أن يحاسب المواطن على إستهلاكه الفعلي مع وجود نظام أمان بالعدادات مسبقة الدفع يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية.

استكمال خطة الإصلاح والتجديد للعدادات التالفة والمعطلة

وأكدت الشركة استكمال خطة الإصلاح والتجديد للعدادات التالفة والمعطلة والتوسع فى منظومة العدادات المسبقة الدفع وتركيب العدادات بالمحطات للوصول بنسبة المياه المقاسة إلى 100٪.