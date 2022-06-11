قطع المياه عن عدد من القري بشمال الصعيد بسبب كسر مفاجئ

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر منشور بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وجود كسر مفاجئ بخط المياه قطر 300 مم اسبستوس بقرية الغرق بطريق البشوات بمركز اطسا.

كسر مفاجيء بخط المياه يسبب قطع الخدمة عن القري

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر منشور بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان الكسر مفاجيء بخط المياه قطر 300 مم تسبب في قطع المياه عن المناطق التالية «عزبة داوود - عزبة عاشور - عزبة الجبل - عزبة رتيب» لافتا إلى أنه جاري إصلاح العطل.

الأماكن المتأثرة بأنقطاع المياه في محافظة الدقهلية

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بقطع المياه عن قرى «برج النور- والسبخا- وشبرا- وقرموط- والبهو- ومنشية الأخوة» اليوم السبت بدء من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 8 من صباح يوم غد الأحد.

‏وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور بصفحة «فيسبوك» إلى أن سبب انقطاع المياه بقرى الدقهلية هو استكمال أعمال خط صرف صحي بمحطة برج النور الأمر الذي يتسبب قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المواطنين، والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

سد احتياجات المواطنين من المياه بالمناطق المتضررة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية انها ستقوم بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالإنقطاع.

ووجهت الشركة المواطنين المتضررين بطلب سيارات المياه عبر الاتصال على الخط الساخن رقم 125 .