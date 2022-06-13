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محمود مسلم

قطع المياه عن عدد من المناطق بسبب زيادة استهلاك خزان المحمودية

كتب:

سلامة عامر
08:56 م | الإثنين 13 يونيو 2022
قطع المياة "ارشيف"

قطع المياة "ارشيف"

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه نظرا لزيادة الاستهلاك من خزان المحمودية التابع لمحطة مياه جبل شيشة، الأمر الذي أدى إلى تفريغ الخزان وبالتالي انقطاع المياه عن منطقة المحمودية والصداقة الجديدة.

فصل الخدمة عن المناطق التابعة التي يغذيها خزان المحمودية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن الزيادة في الاستهلاك من خزان المحمودية استلزم ضرورة فصل الخدمة عن المناطق التابعة التى يغذيها خزان المياه وهي «المحمودية - طريق السادات - الصداقة الجديدة - منطقة الغازات - عمارات كسر الحجر».

ضخ المياه للمناطق المرتفعة

وقالت الشركة إنه يتم إعادة ملء خزان المحمودية وضخ المياه للمناطق المرتفعة كالمحمودية والصداقة الجديدة ثم وبالتدريج للمناطق المنخفضة كطريق السادات والغازات وعمارات كسر الحجر.

وصول المياه تدريجيا للمناطق المختلفة تبعا لارتفاعها

وأعلنت شركة المياه عبر «فيسبوك»، أنه تم الوصول لانتظام في الضخ الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة ظهر اليوم، لافتا إلى أنه يتم تدريجيا وصول المياه للمناطق المختلفة تبعا لارتفاعها.

إعادة ضخ المياه لمدينة ميت غمر ودقادوس بعد الانتهاء من تنفيذ خطة الصيانة الدورية لغسيل الشبكات

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن إعادة ضخ المياه لمدينة ميت غمر ودقادوس بعد الانتهاء من تنفيذ خطة الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، وهو ما أدى إلى انقطاع المياه لمدة 5 ساعات من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الساعة الثانية ظهرا.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.