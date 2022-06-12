قطع المياه غدا في مدينة شبين الكوم لمدة 7 ساعات.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه غدا في مدينة شبين الكوم وضواحيها بكفر المصيلحة وميت خاقان، وذلك لمدة 7 ساعات من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 3 عصراً من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لفصل الصيف وعيد الأضحى المبارك بهدف توفير المياه النظيفة لكل المناطق.

موعد قطع المياه غدا في مدينة شبين الكوم

وبمجرد الإعلان عن قطع المياه غدا في مدينة شبين الكوم، ناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 3 عصراً، لذا من المفترض تجهيز المياه من مساء اليوم وحتى فجر غدا قبل الانقطاع لتيسير الأعمال اليومية خلال فترة الانقطاع.

حل مشكلة ضعف المياه

ويأتي إعلان قطع المياه غدا في مدينة شبين الكوم، بعد يوم من تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية لعدد من المحطات التابعه لمركز ومدينة اشمون، والذي تبعها صدور بضرورة دق بئرين ارتوازيين بمحطتي شما المرشحة ورملة الأنجب المرشحة، للتغلب على مشكلة ضعف المياه بهذه القرى نتيجة قيام مديرية الرى بتطهير ترعة النعناعية لحل مشكلة ارتفاع العكارة.

استعدادات «مياه المنوفية» لفصل الصيف

يأتى ذلك في إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة، بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك، وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.