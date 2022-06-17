حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، عدة حملات إزالة فورية للمباني المخالفة والشدات الخشبية، واستهدفت قرى ومركز ومدينة أخميم خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن إزالة التعديات ومخالفات البناء في مهدها وقبل تطويرها.

وقف شدة خشبية بمساحة 130 مترا

وأسفرت الحملات عن وقف أعمال البناء المخالف بالدور الأرضي لأحد المنازل بمنطقة كوبري عبود، على مساحة 130 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

كما تم تنفيذ الإزالة الفورية لسور مخالف مبني بالبلوك الأبيض على مساحة 60 مترا بقرية الديابات التابعة لمركز قروي الحواويش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

إزالة فورية لـ100 متر بقرية نيدة

كما قامت الوحدة المحلية لقرية نيدة بمركز أخميم، بحملة لتنفيذ الإزالة الفورية بالدور الخامس في أحد العقارات على مساحة 100 متر، بناحية العزبة والعرب، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي حملة إزالة ليلية بقرية نيدة بمركز أخميم، تم وقف شدة خشبية وأعمال البناء المخالف بالدور الثاني العلوي بأحد الأبراج السكنية بناحية عرب الأطاولة التابعة لقرية نيدة.

وقف أعمال بناء على مساحة ثلاثة قراريط

كما تم وقف تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية بناحية نجع البراهمة في قرية الكولة بمركز أخميم، على مساحة 3 قراريط.

وقام المجلس القروي لقرية نيدة بوقف أعمال البناء المخالف وفك وازالة الشدة الخشبية للدور الثاني العلوي بأحد الأبراج السكنية بعرب الأطاولة بقرية نيدة على مساحة 200 متر.

رئيس مركز أخميم يشدد على إزالة الأبنية المخالفة

ووجه حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تعليمات لرؤساء القرى والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، باليقظة التامة وتفعيل فرق الرصد الميداني والإبلاغ الفوري عن أي تعديات ومخالفات والتصدي لها وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد وقبل تطويرها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.