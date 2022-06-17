تنفيذ 50921 حكما قضائيا وضبط 113 قضية مخدرات في حملات أمنية موسعة

واصلت الحملات الأمنية المكثفة مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 51 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما وتنفيذ 50921 حكما قضائيا متنوعا و113قضية مخدرات وضبط 15 متهما بأعمال البلطجة.

ضبط 15090 مخالفة مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لـ تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15090 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

ونفذ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 8 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب تنفيذ 3462 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط هارب من 100 حكم قضائي بعقوبات بلغت أكثر من 156 سنة حبس

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، مطلوب التنفيذ عليه في 100 حكم حبس في قضايا «تبديد - شيكات»، بإجمالي أحكام بالحبس 156 سنة و6 أشهر.

ضبط هارب من 50 حكما قضائيا بالحبس 21 سنة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام هارب يقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 50 حكما قضائيا في قضايا تبديد، بإجمالي حبس 21 سنة، بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

ضبط هارب محكوم عليه في قضية قتل

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد هارب محكوم عليه في قضية قتل، على محل إقامته بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية على فترات متباعدة خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

ضبط أحد الأشخاص سرق حقيبة من داخل إحدى السيارات بالقاهرة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال ركن السيارة ملكه بجراج أحد المراكز التجارية بدائرة القسم، ترك باب السيارة غير محكم الغلق سهواً، ولدى عودته اكتشف سرقة حقيبة خاصة به وبداخلها جهاز كمبيوتر محمول ودفتر شيكات وجهاز هارد ديسك وبعض الأوراق الخاصة به، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

ضبط ملازم دراسية مقلدة ومنسوخة دون تصريح بحوزة مسئول عن مركز تعليمي في القاهرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مركز تعليمي بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامه ببيع وتداول ملازم دراسية خاصة بمراحل تعليمية غير مصرح بتداولها وبيعها، بالمخالفة لأحكام القانون وعُثر بداخل المركز على عدد 5650 ملزمة دراسية، جميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من الجهات المختصة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.