توقعات طقس 72 ساعة.. معتدل ليلا وشبورة مائية صباح الجمعة

تشهد البلاد هذه الأيام حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، عقب انتهاء الموجة الحارة التي شهدتها جميع الأنحاء الأسبوع الماضي.

وكشف خبراء الأرصاد بالهيئة، عن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، فيما يكون مائلا للحرارة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على كل أنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة.

الظواهر الجوية خلال 72 ساعة

بحسب بيان هيئة الأرصاد، هناك نشاط متوقع للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، كما تظهر شبورة مائية خفيفة صباح يوم الجمعة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة من الساعة الثالثة، حتى السابعة صباحًا.

توقعات طقس 72 ساعة

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال 72 ساعة المقبلة على مختلف الأنحاء، سجلت استقرارا يومي الجمعة والسبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري عند 43 للعظمى، وارتفعت بمقدار درجة واحدة يوم الأحد لتسجل 35 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 17 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى.

السواحل الشمالية: 28 درجة للعظمى و22 للصغرى.

جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

درجات الحرارة يوم السبت 18 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى.

السواحل الشمالية: 28 درجة للعظمى و21 للصغرى.

جنوب سيناء: 37 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة يوم الأحد 19 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و22 للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و21 للصغرى.

جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.