طالبتان تطرحان مشروعًا معماريًا جديدًا لتطوير بيت الرزاز الأثري «صور»

في إطار إعادة الروح للبيوت المملوكية القديمة ذات الطابع الأثري قدمت الطالبتان سارة نادر شمس وندى نصر بالفرقة الثالثة بجامعة مصر الدولية مشروعًا لتطوير وإعادة تأهيل بيت الرزاز الأثري بمنطقة سوق السلاح بالدرب الأحمر تحت إشراف الدكتور خالد عبدالعزيز أستاذ الهندسة المعمارية.

فندق أثري على الطراز المملوكي

وأشادت الدكتورة أمنية عبدالبر، أستاذ العمارة والترميم والمشرفة على ترميم بيت الرزاز، بالمشروع المطروح من الطالبتين، حيث شملت فكرة التطوير استعادة البوابة الرئيسية للبيت واستغلال الساحة الخارجية كورش آلات موسيقية من العصر المملوكي يتم فيها استعادة إحياء هذه الآلات، ما يعيد لبيت الرزاز روحه الأثرية، وكذلك تطوير استخدام البيت إلى فندق أثري على الطراز المملوكي المميز، وبتعديلات معمارية يتم ربط البيت بأساس المنطقة العريقة واسترجاع الروح الأثرية للمنطقة.

بيت الرزاز الأثري

ويُعد بيت الرزاز أحد أجمل الآثار المملوكية في الدرب الأحمر وبه أكبر مندرة تاريخية بالقاهرة، وهو عبارة عن قصر مكون من منزلين بينهما فناء.

بنى المنزل الأول السلطان قايتباي عام 1480ميلادية، أما البيت الثاني فبناه في القرن الثامن عشر أحمد كتخدا وهو حفيد تاجر الأرز الشهير آنذاك خليل كتخدا.

وقد منح الوالي أحمد كتخدا إدارة حرفة الأرز المسؤولة عن جمع محصول الأرز في مصر، ومن هنا لقب ببيت الرزاز، ويُعتبر هذا البيت أحد النماذج النادرة وتزين البيت نوافذ خشبية مطلية والدور الثاني من البيت مخصص للسيدات.