توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهارا والحرارة تصل إلى 42

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة للأيام الثلاثة المقبلة بداية من غدا السبت الموافق 18 يونيو وحتى 20 من الشهر الجاري، إذ يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة؛ أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل الحرارة على السواحل الغربية.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس خلال الفترة المذكورة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ستشهد أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية خلال 72 ساعة

بحسب بيان هيئة الأرصاد، هناك نشاط متوقع للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد يومي السبت والأحد، وبدايةً من الإثنين وحتى الأربعاء تنشط الرياح أحيانا على المناطق السابق ذكرها بالإضافة لجنوب البلاد .

درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة استقرارًا، لتأتي تفاصيلها على النحو التالي وفق بيان هيئة الأرصاد الصادر مساء اليوم:

درجات الحرارة يوم السبت 18 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و21 للصغرى.

جنوب سيناء: 37 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى 24 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 40 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة يوم الأحد 19 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و22 للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و21 للصغرى.

جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى 24 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 41درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة يوم الإثنين 20 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى 22 للصغرى.

السواحل الشمالية: 30 درجة للعظمى 21 للصغرى.

جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى 24 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى 27 درجة للصغرى.