جراحتان ناجحتان لرضيع يعاني من انفجار بالأمعاء في مستشفى طيبة بالأقصر

نجح قسم الحضانات بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء جراحتين لطفل رضيع عمره 21 يوما، ويعاني من التهاب «متنكرز» وانفجار بالأمعاء والتهابات بروتني عام، وخروج الطفل بصحة جيدة بعد قضاء 50 يوم بقسم الحضانات بالمستشفى.

جراحات استكشافية لطفل عمره 21 يوما

وقال الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إن فريق الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر، نجح في إجراء جراحتين استكشافيتين، بناء على استدعاء عناية الطوارئ لطبيب الأطفال، بوجود طفل رضيع عمره 21 يومًا ووزنه 1200 جرام، ويعاني من انتفاخ بالبطن وتدهور بالعلامات الحيوية وظهور أعراض صدمة تسممية.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفي، أن الطبيب توجه لفحص الحالة، وتبين احتياجه للجراحة العاجلة، وبمتابعة الحالة مع أخصائي الأطفال والمدير الطبي، تقرر إجراء جراحة عاجلة وإجراء استكشاف وغسيل بريتوني مبدأي بالحضانة، حيث أجرى الاستكشاف الدكتور إسلام محمود العسيري، المدير الطبي وأخصائي الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي، وبعد تحسن واستقرار الحالة بعد الجراحة بـ3 أيام، تم تشكيل فريق طبي لإعادة إجراء الاستكشاف ومعرفة إذا كان الطفل بحاجة إجراء جراحي آخر.

وتكون الفريق الجراحي من الدكتور أحمد سلطان، أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور إسلام محمود العسيري، المدير الطبي وأخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد سعودي، استشاري التخدير رئيس قسم العمليات، والدكتور سليمان القاضي، أخصائي تخدير، وتمريض العمليات المتميز محمد عبدالرضي وأحمد البدري ونصر السيد.

التئام الانفجار وتحسن حالة الالتهاب

وبإجراء الاستكشاف الثاني، تبين التئام الانفجار وتحسن حالة الالتهاب البريتوني وتمام تحسن حالة الجهاز الهضمي بوجه عام، وقد قضى الطفل مدة 50 يومًا كاملة بالحضانة، تحت إشراف طاقم أطباء قسم الحضانات كاملا برئاسة الدكتور عبد النبي حسين، وتم خرجه بصحة جيدة ووزن 1500 جرام.