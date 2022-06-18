حظك اليوم برج الأسد الجمعة 17-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه الكثير من المميزات التي قد تجعل منه شخصية قيادية، كما أنه لديه حب السيطرة على الأشخاص المحيطين به أيضًا، سواء كان ذلك في العمل أو الحياة الشخصية أو الأسرية، ويحب أن يفرض رأيه عليهم، دون أن يراعي ما يرغب به الآخرون المحيطون به، ولا يعطي فرصة لأي من الأشخاص حتى يتدخل في مشكلاته على الإطلاق.

ويحرص مولود برج الأسد دائمًا على البحث عن شريك مناسب له، إذ أنه لا يستطيع أن يعيش بدون حب على الإطلاق، ولكنه بالرغم من ذلك يحب أن يكون هو الطرف المسيطر في العلاقة، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تفكر ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

ذا كنت متزوجا، انتبه.. قد تنشأ اشتباكات في محيطك أو هموم متعلقة بمسائل شخصية.

العائلة والصداقة في حياة برج الأسد

يحرص مولود برج الأسد دائما على مساعدة الأشخاص الذين يلجأون إليه ولا يحب أن يتركهم دون أن يجد لهم حلول لجميع مشكلاتهم، ويساعدهم على تخطي الصعاب بشكل كبير.