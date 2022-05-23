حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 23-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعاتها اليوم الاثنين 23 مايو، على الجانب الاجتماعي والمهني والعاطفي والصحي لمواليد برج الجوزاء، الذي دائما ما يحمل راية السلام النفسي خلال تعامله مع الآخرين فتجده دائما وسط التجمعات هادئ الطباع يقدس الاستقلالية في كافة أمور حياته، فتجد الأعزب من مواليد هذا البرج لا يبوح بأسراره وإنما يفضل الاحتفاظ لها.

ومن منطلق أن شعار برج الجوزاء يتجسد في سيدتين، فإن سيدة هذا البرج امرأة منظمة بشكل كبير تجيد تنظيم جميع الأمور ولا تحب الفوضى كما أنها تمتلك مهارات تواصل جيدة مع الآخرين وهذا ما يجعلها قائد في فريق عمل جيد.

يشعر مولود برج الجوزاء باكتئاب حال تعرض أشياؤه وممتلكاته للتلف، فتجده من الأبراج المعدودة التي تحافظ على جميع أغراضها نظيفة ومرتبة ويتجلى ذلك في خزينة ملابسه المرتبة وغرفة نومه المنظمة، لهذا نوضح من خلال تقرير حظك اليوم، مواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تقول خبيرة الأبراج لمولود الجوزاء على الجانب الصحي والمهني، أن حظك اليوم يخبرك بوجود القمر معاكس وعليك اليوم ألا تبالغ في عنادك ونفقاتك واصبر.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وفي الجانب الاجتماعي والعاطفي المتعلق بالمشاعر، اليوم مولود برج الجوزاء حاول أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز حتى لا تخسر الكثير من المعارك الاجتماعية والعاطفية.