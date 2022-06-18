حظك اليوم برج العقرب السبت 18-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب يتميز بالعديد من الأشياء التي تجعله شخصية قيادية في عمله في وقت قصير، إذ أنه عندما يضع هدفًا أمامه لا يهدأ حتى يستطيع تحقيقه، كما أن لديه شخصية طموحة جدا، ولديه ميزة تنافسية تدفعه للسعي لتحقيق هذه الطموحات، ولا يخشى أصحاب البرج من التحديات التي يتعرضون لها على الإطلاق، كما أنهم يحرصون على أن يكونوا أصحاب شخصية مسيطرة في أثناء التعامل مع المحيطين بهم.

ويعد مولود برج العقرب من أكثر الشخصيات غموضا، فلا يوجد برج آخر يصل إلى درجة غموضه، كما أنه دائم البحث عن الحقيقة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لأحزان مضت، فقط انتبه لحقوقك، واستفد من خبراتك وانظر أمامك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمّن يُظهر لك اهتماما وإخلاصا.

العمل عند برج العقرب

يحب مولود برج العقرب أن يلتحق بالوظائف التنافسية، كما أنه لديه طموح يجعله يصل إلى المناصب القيادية في وقت قصير.