إصابة 6 أشخاص بينهم طبيبان في حادثي سير بمحافظة البحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جراء انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم .

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة رشيد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي اتجاه رشيد، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

إصابة طبيبين في حادث بالطريق الدولي الساحلي

أسفر الحادث عن إصابة كل من: سحر محمد إبراهيم أبوهيف، 45 عامًا، طبيبة أشعة ومقيمة بالمنصورة، باشتباه كسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومحمد السيد علي شاهين، 56 عامًا، طبيب أشعة، ومقيم بالمنصورة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الساق اليمنى، ومصطفى محمد السيد شاهين، 14 عامًا، طالب ومقيم بالمنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية لهم والفحوصات الطبية اللازمة.

تصادم دراجتين بخاريتين بطريق قرية سيدي بكار

وأصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تصادم دراجتين بخاريتين بطريق قرية سيدي بكار التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى رشيد، يفيد باستقبال 3 أشخاص مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أمام قرية سيدي بكار التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: فارس محمد رجب، 15 عامًا، طالب ومقيم بمطوبس، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، فيفي إبراهيم أحمد، 40 عامًا، ربة منزل ومقيمة بمطوبس، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وعبدالرحمن رياض حمام، 22 عامًا، مزارع ومقيم بمطوبس، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.