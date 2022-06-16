مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم سيارتي نقل وأخرى ملاكي، بطريق «أسيوط الخارجه - الوادي الجديد».

إخطار مديرية أمن اسيوط بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتي نقل وأخرى ملاكي، واشتعال النيران بهما بطريق الخارجة أسيوط، ما نتج عنه مصرع كلا من فاروق عبدالرحيم عبدالحفيظ، 42 سنة، وعلي صلاح محمد، 18 سنة، ومحمد شعبان محمد، 18 سنة، وإصابة القط محمد متولي، 35 سنة، وأشرف عاشور محمد علي، 45 سنة، وجميعهم من محافظة أسيوط.

وعلى الفور جرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى أسيوط، والمصابين لمستشفى الجامعة، لتلقى العلاج.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، لاستخراج تصاريح الدفن ومباشرة التحقيقات.

ضبط 3 أشخاص مجهولين ذبحو ماشية نافقة بأسيوط

في سياق آخر، تلقى اللواء عمر السويفي، بلاغا بأن هناك فيديو يتداوله بعض الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لـ3 أشخاص مجهولين يذبحون جاموسة نافقة ملقاة على حافة الطريق، خلف سور جامعة الأزهر.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة من قسم ثان أسيوط، ومباحث التموين وفريق الرصد الى المكان المتداول بالفيديو، وجرى إعداد الأكمنة اللازمة للتعرف على هؤلاء الأشخاص، وضبطهم للعرض على النيابة العام.