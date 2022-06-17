محطات من مسيرة المخرجة نسمة زعزوع.. توفيت في حادث على طريق السويس

تصدر اسم المخرجة نسمة زعزوع محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تعرضها لحادث أليم على طريق السويس توفيت على أثره.

المخرجة نسمة زعزوع حصدت جائزة في المهرجان القومي للسينما

المخرجة نسمة زعزوع توفيت بحادث في الكيلو 109 بطريق السويس القاهرة، عن عمر يناهز 35 عاما، وذلك نتيجة حادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق شاحنة كانت تمر بجانب سيارة المخرجة، فانحرف عن طريقه ما أدى إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها، وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس العام، إلى أن قامت النيابة بعملها وصرحت بدفن الجثمان.

وفاة المخرجة نسمة زعزوع بسبب شاحنة محملة بالرمال

المخرجة نسمة زعزوع بدأت مشوارها في عالم صناعة الأفلام والإعلام منذ عام 2011، وحصلت على ماجستير الإخراج السينمائي من مدرسة للأفلام بجامعة وست لندن.

خلال مسيرة المخرجة نسمة زعزوع، قدمت 6 أفلام روائية قصيرة من تأليفها وإخراجها، و8 أفلام وثائقية أبرزها فيلم «سيدة»، الحاصل على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان القومي للسينما المصرية.

المخرجة نسمة زعزوع شاركت في مهرجان بي بي سي

مشاريع المخرجة نسمة زعزوع لم تتوقف فقط عند الحصول على جائزة المهرجان القومي للسينما، حيث شاركت في عدد من المهرجانات الكبرى منها مهرجان بي بي سي للأفلام العربية بلندن، وأيضًا ركن الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي، كما ألقت محاضرات في ورش للإخراج السينمائي، ومنها ورشة صناعة الفيلم الوثائقي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.