تفاصيل وفاة المخرجة «نسمة زعزوع» في حادث مروع على طريق السويس

«صاحبة البطاقة دي عملت حادثة واتوفت عند كمين 109 على طريق السويس وهتروح المشرحة في المستشفى العام بالسويس»، كلمات تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي ومنها «فيس بوك»، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، عقب وفاة المخرجة التليفزيونية «نسمة زعزوع» داخل سيارتها الملاكي، إثر اصطدامها بسيارة نقل ثقيل محملة بالرمال على طريق السويس.

حزن بسبب مصرع المخرجة التليفزيونية نسمة زعزوع

وتسبب حادث وفاة المخرجة التليفزيونية، نسمة زعزوع، في حالة حزن شديدة لدى أسرتها وأقاربها الذين عرفوا الخبر عقب نشر صورة بطاقة الرقم القومي وصور سيارتها المدمرة على «الفيس بوك»، ومطالبة ناشر الصور بضرورة الوصول لذويها بمنطقة الهرم، بسبب صعوبة فتح هاتفها المحمول.

تشريح جثمان المخرجة نسمة زعزوع

وقررت جهات التحقيق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المخرجة التليفزيونية الشابة نسمة زعزوع، لبيان أسباب الوفاة رسميًا، فيما انتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، وأجرى معاينة تصويرية على طريق السويس، وتبين أن سيارة المخرجة، بها تلفيات كبيرة من المقدمة، بينما تعرضت سيارة سائق النقل المتسبب في وفاتها لتلفيات بسيطة، وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق النقل فانحرف عن مساره ما أدى إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها.

بلاغ بحادث على طريق السويس

كانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق السويس بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، أسفر عن مصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة مستشفى السويس العام، وصرحت النيابة بدفنها عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها.