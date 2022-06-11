نصائح صادمة لـ استشاري مناعة: «تعلموا فن الاستمتاع بالطقس الحار.. واحمدوا ربنا عليه»

علق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على موجة الطقس شديد الحرارة التي تشهدها البلاد حاليا، قائلا: «علينا أن نشكر الله على الطقس الحار، وأجدادنا عاشوا آلاف السنين في عز الحرارة، ومكنش فيه تكيف ولا مراوح ولا شكاوي».

علينا تعلم فن الاستمتاع بارتفاع الحرارة

وأضاف مجدي بدران، استشاري المناعة، خلال اتصال هاتفي مع تلفزيون «الوطن»، أنه بالرغم من أن العالم يشهد تغير للمناخ وزيادة في درجة حرارة الأرض، ولكن علينا التمتع والعمل ولا نعطل مصالحنا وعلينا تعلم فن الاستمتاع بدرجات الحرارة المرتفعة.

وتابع: «أنا شخصيا لما يكون فيه موجة حارة بطلع في الشارع وبلعب رياضة وبروح شغلي وبستمتع جدا لأني بعرق، العرق وسيلة للتخلص من السموم المدفونة داخل الجسد، ممكن حد فينا يبقى عنده من 500 لـ 600 مادة سامة في جسمه بيخرجوا لو عرقت، يبقى العرق غالي جدا عندنا».

600 مادة سامة تخرج من الجسم بفضل العرق

وأوضح أن المضطر للخروج في الطقس شديد الحرارة يجب ارتداءه قبعة وملابس واسعة فضفاضة بيضاء أو فاتحة اللون، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، «احنا بنخاف على الكبار في العمر واللي عندها أمراض مزمنة وأمراض القلب والحساسية، ولمن يتناولون بعض الأدوية مثل الاكتئاب اللي ممكن تعمل مشاكل مع الحرارة، كل دول ممكن يتعرضوا لضربات شمس».

لو لقيت حد متعصب بسبب الحر شربه عصير

ولفت أن بعض الناس تتعصب بسبب ارتفاع الحرارة، «اديله شوية مياه وشربه عصير عشان يهدى وتوتره يقل»، مؤكدا أن الطقس الحار يضر الجهاز التنفسي، لأن الطقس الحار يحتوي على حبوب لقاح أكثر، والهواء الساخن قد يهيج مجرى الهواء وانقباض في الشعب الهوائية وزيادة الملوثات البيولوجية.