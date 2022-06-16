بريد الوطن .. احمِنى من معاكسات جارى الإلكترونية يا وزير الداخلية

دأب أحد الأشخاص من جيرانى فى منطقة إمبابة على إرسال رسائل لى على «فيس بوك» خادشة للحياء، تقدمت ببلاغ لمباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ضده، مرفقة صورة من الرسائل التى أرسلها لى، غير أن ما حدث بعد ذلك كان محبطاً لى، فقد قالت الإدارة فى التحقيقات والفحص الفنى إنه باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة لم تتمكن من رصد بصمة إلكترونية للقائم على إدارة الحساب المرتكب للواقعة، وبذلك ضاع حقى ضد المتهم، وتمت إحالة المحضر 11 أحوال بتاريخ 17 فبراير 2022 إلى نيابة إمبابة بتاريخ 6 مارس الماضى، برقم 1056 لسنة 2022 إدارى، وأخلى سبيل المتهم.. أناشد وزير الداخلية، التدخل لحمايتى من ذلك الجار.

فاطمة على عبدالعزيز - إمبابة - الجيزة

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