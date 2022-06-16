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محمود مسلم

بريد الوطن .. احمِنى من معاكسات جارى الإلكترونية يا وزير الداخلية

كتب:

الوطن
09:49 م | الخميس 16 يونيو 2022
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

دأب أحد الأشخاص من جيرانى فى منطقة إمبابة على إرسال رسائل لى على «فيس بوك» خادشة للحياء، تقدمت ببلاغ لمباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ضده، مرفقة صورة من الرسائل التى أرسلها لى، غير أن ما حدث بعد ذلك كان محبطاً لى، فقد قالت الإدارة فى التحقيقات والفحص الفنى إنه باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة لم تتمكن من رصد بصمة إلكترونية للقائم على إدارة الحساب المرتكب للواقعة، وبذلك ضاع حقى ضد المتهم، وتمت إحالة المحضر 11 أحوال بتاريخ 17 فبراير 2022 إلى نيابة إمبابة بتاريخ 6 مارس الماضى، برقم 1056 لسنة 2022 إدارى، وأخلى سبيل المتهم.. أناشد وزير الداخلية، التدخل لحمايتى من ذلك الجار.

                                                فاطمة على عبدالعزيز - إمبابة - الجيزة 

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