رصاصة تفقأ عين شاب خلال «زفة عفش عروسة» بالفيوم.. كان بيتفرج من البلكونة

تسببت رصاصة طائشة احتفالاً بنقل عفش عروس، في قرية دفنو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، في فقء عين شاب كان يقف في بلكونة منزله يشاهد موكب نقل أثاث الزواج، حيث أصابته طلقة خرطوش في عينه اليسرى كما أُصيب بعدة إصابات متفرقة بالوجه، وجرى نقله إلى مستشفى إطسا المركزي، ثم جرى تحويله إلى مستشفى الرمد بالفيوم، وانتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة.

فقأ عين شاب

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، يفيد إصابة شاب بفقء عينه اليسرى، وإصابات في الوجه، إثر إصابته بطلق خرطوش أثناء وقوفه في شرفة منزله لمشاهدة زفة نقل عفش عروس بينما كان يطلق أسرة العروسين النيران ابتهاجاً بالعرس.

تحرك فوري للشرطة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي، مفتش مباحث المركز، والمقدم أسامة قرني رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبينّ أنّ الشاب المصاب يدعى محمد عيد رجب سرور، 23 سنة، وجرى نقله لمستشفى إطسا المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تحويل المصاب للرمد

وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى الرمد لتقديم الرعاية الطبية اللازمة فيما يخص فقأ عينه، بعدما جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.