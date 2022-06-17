مصرع ربة منزل ورضيعتها وإصابة زوجها في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

لقيت سيدة ورضيعتها مصرعهما في محافظة الدقهلية اليوم، وأصيب زوجها في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل على طريق رافد جمصة الدولي بالقرب من مفارق نبروه، وجرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتبين أنهم مقيمون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ورود بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي ونصف نقل علي طريق رافد جمصة الدولي بالقرب من مفارق مدينة نبروه.

نقل جثتين ومصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي

وانتقلت قوة من ضباط مباحث طلخا وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كلا من سيدة تدعي: «أميرة ح. ع.»، ربة منزل، ورضيعتها عمرها 3 شهور، وأصيب زوجها «محمد م. إ» ، يعمل تاجر أدوات منزلية ، وجميعهم مقيمين ، بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .

ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، فيما جرى نقل الأب المصاب إلى نفس المستشفى لعلاجه.

وتحفظت قوات الشرطة علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة وجرى إزالة آثار الحادث وعدم تأثر الحركة في الطريق بسبب الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الدقهلية اليوم الجمعة، من انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل فرع دمياط في المنطقة المارة من أمام مدينة المنصورة، ويرتدي ملابسه، وتعرفت مباحث أول المنصورة علي هويته وأنه مقيم بمنطقة المجزر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.