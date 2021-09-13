حقيقة تسريب امتحان الأحياء والاستاتيكا للثانوية العامة الدور الثاني

كشفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحان الأحياء والاستاتيكا الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، الذي يؤديه اليوم الاثنين، مؤكّدة أنَّه لا صحة للصور التي يتم تداولها على صفحات الغش علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك - التليجرام) قبل بدء الوقت الأصلي الذي يبدأ الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضح مصدر بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحان الأحياء والاستاتيكا الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، مؤكّداً أنَّ هذه الأسئلة لا تمت للامتحان الأصلي بشيء، موضحاً أنَّ جميع الأسئلة مؤمنة بالكاملة ولا يوجد أي تسريب للأسئلة ولا يتمّ فتح المظاريف إلا قبل انطلاق الامتحان بدقائق.

حقيقة تسريب امتحان الأحياء والاستاتيكا.. الأسئلة مؤمنة بالكامل

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية، يتابع صفحات الغش وكل ما يتمّ تداوله عن الامتحانات ومتابعته لتتحقق منه سواء قبل الامتحان أو بعده، مشيراً إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية اطمأنت قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكّد المصدر، أنَّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

طلاب الثانوية العامة يختتمون امتحانات الدور الثاني

يختتم طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني، اليوم الاثنين، حيث يؤدي طلاب شعبة العلوم امتحان الأحياء بإجمالي 6803 طلاب وطالبات، وشعبة (الرياضيات) امتحان الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) بإجمالي 2385 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6147 طالبًا وطالبة.

فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (STEM) لقسم العلوم امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء) بإجمالي 6 طلاب وطالبات، ولقسم الرياضيات مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) بإجمالي عدد 23 طالبًا وطالبة.