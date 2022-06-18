الجامعات الخاصة تفتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة اليوم

تبدأ الجامعات الخاصة اليوم استقبال الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بمختلف البرامج الدراسية من طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة من العربية والأجنبية وذلك حتى شهر سبتمبر المقبل، وفقاً للضوابط والقرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ التقديم للكليات المختلفة بالجامعات يكون مباشرة مع ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة والإجراءات والقواعد في هذا الشأن.

تنسيق الشهادات المعادلة 2022

وأكّد الدكتور صديق عبدالسلام رئيس جامعة الأهرام الكندية الالتزام الكامل بالضوابط والقرارات والحدود الدنيا للالتحاق لطلاب الشهادات المعادلة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكّداً أنَّ الجامعة دشنت عدد من البرامج الدراسية وإتاحتها أمام الطلاب بمختلف الكليات للتقدم إليها والالتحاق، لافتًا إلى أنَّ هناك عدد من الأماكن جرى تخصيصها لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بمختلف الكليات وفقًا لاشتراطات ولوائح القبول التي حددها المجلس.

تنسيق الجامعات 2022

ومن ناحيته، أشار الدكتور فوزي تركي رئيس جامعة بدر إلى فتح باب التقدم المباشر اليوم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وفقاً للحدود الدنيا التي أقرّها الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق القواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ التقديم لطلاب الشهادات المعادلة يكون مباشرة للجامعات الخاصة، لافتة إلى أنَّه بعد التقدم والالتحاق يتمّ مراجعة كل الأوراق والشهادات من قبل الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منوهة إلى أنَّ الوزارة بعد ورود الملفات إليها تبدأ عمليات التأكّد والفحص للشهادات المعادلة للتأكّد من جهة صدورها وعدم تزويرها بمخاطبة الجهات المناحة لها.