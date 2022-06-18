«الثقافة»: عرض قطع نادرة من الأجهزة والصور والملابس بمتحف السينما قريبا

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تولى اهتماما خاصا بتجهيز متحف السينما، بمدينة الفنون بالهرم، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك مجموعة ضخمة من المقتنيات خلال الفترة الماضية؛ تمهيدا لعرضها في المتحف.

تفاصيل متحف السينما

وأضاف خالد عبدالجليل، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه على مدى ثلاث سنوات ماضية، وبتعليمات من وزيرة الثقافة، جمعنا جميع المقتنيات التي كانت موجودة في الاستديوهات والبلاتوهات والأماكن المختلفة من شركة السينما التابعة للوزارة، وأصبح لدينا مخزن كبير جدا يحتوي على مجموعة من القطع النادرة جدا من الأجهزة والمعدات والصور والبوسترات والفوتوغرافيا والملابس جدا والأكسسوارات وغيرها.

وأشار مستشار وزيرة الثقافة، إلى أن جميع القطع المجمعة بالمتحف تم فرزها وصيانتها وتصنيفها، وكذلك عمل رسومات للمبنى، لكي يخرج المتحف بصورة تليق بالسينما المصرية وبتراثها وتاريخها، مؤكدًا حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على مقتنيات أرشيف السينما، وفي إطار المتابعة اجتمعت وزيرة الثقافة، مع أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، بحضور مجلس الإدارة.

وأثنت وزيرة الثقافة، على ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إجراءات لتفعيل واستثمار أصول الشركة، التي تمثلت في الانتهاء من اللائحة التأسيسية، وإصدار سجل تجاري للشركة، وإنشاء مقر لها.

الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية

يشار إلى أن الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، تم تأسيسها بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1432 لسنة 2019 والخاص بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، لمواكبة التوجه العام للدولة الهادف الى دعم الثقافة ورعاية صناعة السينما واستثمار الإبداع في تحقيق محاور التنمية المستدامة مع الحفاظ على المستوى الفني، من خلال محتوى يعكس قيمة الحضارة المصرية ويصون الهوية حيث تعمل الشركة على النهوض بالمستوى الفني وإعادة إحياء صناعة السينما وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية في مصر.