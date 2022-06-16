«س و ج».. كل ما تود معرفته عن الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة

باقي من الزمن 9 أيام وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، وتعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، فما شكل الامتحانات وطبيعة أسئلتها وكيف يتم تصحيحها وهل توجد بها أسئلة مقالية أم موضوعية من الألف للياء؟.. كل هذه الأسئلة حسمها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

متى تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022؟

تبدأ الامتحانات يوم 20 يونيو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 يونيو لباقي المواد وتبدأ بمادة اللغة العربية.

وماذا عن طبيعة أسئلة الامتحانات؟

تعقد الامتحانات بنمط الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد بنظام البابل شيت.

هل تشمل أسئلة مقالية؟

لا توجد أسئلة مقالية في الامتحانات، بحسب ما أكده الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات، في حواره مع برنامج جروب «الماميز» التابع لوزارة التربية والتعليم.

لماذا لا توجد أسئلة مقالية؟

أكد «رمضان» أن تصحيح الأسئلة المقالية في السنوات السابقة اختلف من مصحح لآخر، فعملية تكافؤ الفرص يصعب تحقيقها في ذلك.

هل الامتحانات بنظام الأوبن بوك؟

قال الدكتور طارق شوقي، إن الامتحانات بنظام الأوبن بوك لأنه يتم تسليم الطالب كتيب مفاهيم.

ما هو كتيب المفاهيم؟

عبارة عن تلخيص شامل لجميع المعلومات والمفاهيم والقوانين والمصطلحات في الكتاب المدرسي.

متى يتسلمه الطالب؟

يتسمل الطالب كتيب المفاهيم مع بدء اللجنة الامتحانية.

ما فائدة كتيب المفاهيم؟

يساعد كتيب المفاهيم الطالب في فهم فكرة الأسئلة والإجابة عليها.

وما هي ضوابط استخدام كتيب المفاهيم؟

غير مسموح للطالب بالكتابة على كتيب المفاهيم ويسلمه للجنة عقب نهاية كل امتحان.

كيف يتم وضع أسئلة الامتحانات؟

- التخطيط يشمل تحديد زمن الاختبارات وعدد الأسئلة ودرجة كل مادة والمستويات المعرفية التي يتم قياس المحتوى الخاص بالمادة من خلالها.

- مرحلة تحديد أجزاء المحتوى والوزن النسبي لها في ضوء المناهج الدراسية.

- تحديد أنواع الأسئلة ومستوياتها والدرجة المخصصة لكل سؤال وطريقة إجابة الطالب عليه، إما اختيار إجابة أو إنتاجها.

- إدخال الأسئلة على «السيستيم».

- تنقيح ورقة الأسئلة جيدًا.

- التأكد من أن جميع الأسئلة تحقق نواتج التعلم المطلوبة في المقرر الدراسي.

- التصحيح حتى تسليم ورقة الأسئلة للطالب.

كيف تجاوب على البابل شيت؟

- اقرا التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

- استبدل الورقة التالفة.

- املأ البيانات بشكل صحيح.

- تظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

- تأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

- تأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.

- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة.

- إذا أردت تغيير الإجابة، قم بوضع علامة «×» على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى.

- وإذا تم الشطب بأي طريقة أخرى فلن تحسب الدرجة.

- لا يصح اختيار أكثر من إجابة.

ويمكن الاطلاع على فيديو يوضح خطوات الإجابة على البابل شيت من خلال صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكيف يجاوب الطالب على أسئلة مواد الرياضيات والفيزياء التي تحتاج إلى خطوات؟

خصصت وزارة التربية والتعليم، 4 صفحات في كراسة البابل شيت يمكن للطالب استخدامهم كمسودة في الامتحان.

ماهي إجراءات مواجهة الغش في الامتحانات؟

يتم تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية قبل دخول اللجنة الامتحانية واستخدام نفس العصا في اللجنة الامتحانية، وغير مسموح بدخول الهاتف المحمول أي أجهزة إلكترونية للجان.