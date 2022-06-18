ضبط شخصين بالدقهلية بتهمة «غسل 14 مليون جنيه من الإتجار بالمخدارت»

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام» من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة «له معلومات جنائية» ووالده ، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 14 مليون جنيه تقريباً.

نتائج حملة أمنية مكبرة لمكافحة الزراعات المخدرة بجنوب سيناء

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام» وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة بحملة مكبرة لإبادة الزراعات المخدرة بنطاق مديرية أمن جنوب سيناء.. وقد أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط «71» قضية على النحو التالى:

ضبط «260» مزرعة منزرعة على مساحة «203 فدان و 19 قيراط و 12 سهم» .

ضبط «كميات من مخدر البانجو وزنت 12420 كيلو جرام – كميات من مخدر الحشيش وزنت 107,400 كيلو جرام – كميات من بذور القنب ـ البانجو ـ وزنت 305 كيلو جرام – كميات من بذور الخشخاش ـ الأفيون ـ وزنت 375 كيلو جرام».

ضبط «6 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش -13 إسطمبة – مصنع بمشتملاته – مفرمة».

حملة أمنية مكبرة بالجيزة لاستهداف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة .. وعقب تقنين الإجراءات.. أمكن ضبط عدد «7» مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة.

كما تم ضبط «7 أشخاص»، من المشرفين على تلك المراكز.. وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها «عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى» .. كما أمكن ضبط «عدد من الأمبولات والأقراص لعقاقير مؤثرة».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.