الداخلية: تحرير 141 قضية مخدرات وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وتضمنت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط «52 قطعة سلاح نارى بحوزة 37 متهم»، وفى مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ «50865» حكم قضائى متنوع، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية جرى ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان، ارتكبا «6» حوادث متنوعة.

ضبط قضايا المخدرات

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط «141» قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت «59,250 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «4,940 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «1,492 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «752».

كمية من مخدر الشابو وزنت «593 جرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «397 جرام».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «300 جرام».

كمية من مخدر الآيس وزنت «316 جرام».

كمية من مخدر الفودو وزنت «125 جرام».

«1057» قرص مخدر.

ضبط المتهمين الهاربين

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «23» متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «7» متهمين، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط «279» دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «20078» مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين: فحص «49» من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية «9» منهم.

ضبط 15995 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط «15995» مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط عناصر إجرامية ومحكوم عليهم هاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط «6» قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها «كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة».. بحوزة 6 متهمين.

تنفيذ «3674» حكم قضائى متنوع.

ضبط هارب من 52 حكما قضائيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ» والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد «52» حكم "جزئى" فى قضايا "تبديد" والمقضى فيها بمدد حبس بلغت «55 سنة» وكفالات مالية مستحقة ، بتردده على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادره ضده أقر بصحتها.

أجهزة الداخلية تواصل جهود مكافحة الإستيلاء على المال العام

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى النقابات بقيام «رئيس اللجنة النقابية التابعين لها «فرع سوهاج»- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج» بتحصيل مبالغ مالية بلغت «800,245 ثمانمائة ألف ومئتان وخمسة وأربعون جنيه» قيمة إشتراكات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المنضمين للنقابة المشار إليها وعدم توريدها بخزينة النقابة وإستيلائه على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله فى تحصيل مبالغ مالية قيمة إشتراكات خاصة بالأعضاء وقيامه بإختلاس تلك الأموال والإستيلاء على قيمتها لنفسه، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.

ضبط تشكيل عصابى بالغربية تخصص فى سرقة الأدوية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام «4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية » بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الصيدليات بأسلوب "المغافلة" عن طريق قيام إثنين من المتهمين بالدخول للصيدلية بزعم شعور أحدهم بحالة إعياء ورغبته فـى تلقيه إحدى الحقن المسكنة للآلام مرتدياً جلباب " وحال تواجده بالغرفة الملحقة بالصيدلية المتواجد بها ثلاجة حفظ الأدوية يقوم بسرقة بعض محتويات الصيدلية من بعض الأدوية ، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة «ثان طنطا - ثان المحلة" بالغربية - أول أكتوبر بالجيزة - أول الزقازيق بالشرقية » ومراكز شرطة «طنطا- السنطة - قويسنا- بركة السبع بالمنوفية - أبو النمرس بالجيزة» مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم «15» واقعة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" «مالك شركة للإستيراد والتصدير وشريك بمخزن أدوية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية» ، وأمكن ضبطه والمسروقات.

ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام «شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية » بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك مُتخذان من دوائر«قسمى شرطة أول وثان طنطا - مركز شرطة طنطا» بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد «5» وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" «عاطلين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية» وأمكن ضبطهما والمسروقات «5 دراجات نارية».