كيف تحصل على شهادة ادخار بأعلى عائد شهري في البنوك؟.. استثمر بأقل مبلغ

يتساءل الكثير من المواطنين حول كيفية الحصول على شهادة ادخار بأعلى عائد شهري في البنوك؟ وذلك بعد طرح شهادات الادخار خلال الشهور القليلة الماضية في مختلف البنوك، فمنذ إعلان إعادة إصدار شهادة الادخار ذات العائد الشهري 18%، لجأ الراغبون في استثمار أموالهم فيها للحصول على عائد شهري ثابت.

وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير كيف تحصل على شهادة ادخار بأعلى عائد شهري في البنوك وبأقل مبلغ مالي؟ وذلك حرصًا منها على تقديم الخدمات للمتابعين والقراء بشكل مستمر.

شهادة الـ3 سنوات من بنك ناصر الاجتماعي

طرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة ادخار بعائد شهري 15% من قيمتها وهي أعلى شهادة ادخارية في البنوك وجاءت تفاصيلها كالتالي:

- يمنح البنك للعملاء الذين يشترون الشهادة عائدًا شهريًا بنسبة 15%، يتمّ احتسابه من اليوم التالي للإيداع.

- يمكن للعميل استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

- يتيح البنك لعملائه فرصة الاقتراض بضمانها من خلال شروط محددة وميسرة يقرّها البنك.

- تهدف تلك الشهادة إلى تنفيذ سياسة الشمول المالي وتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي.

الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي المصري

كما حرص البنك الأهلي على طرح شهادة بلاتينية بعائد شهري 14%، يتمّ احتسابها من اليوم التالي للإيداع.

- يتيح البنك للعاملين فرصة الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع وفقا والتعليمات السارية.

- يستطيع العميل أن يصدر بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

- لا يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد الشهادة البلاتينية قبل نهاية المدة وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأساسية.