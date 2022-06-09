كيف تحصل على أعلى عائد شهري من البنوك؟.. استثمر أموالك واربح

استثمار الأموال بطرق ذات ربح مضمون أصبح من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في الفترة الحالية، وظهر ذلك بشدة بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن أسعار الفائدة، إذ لجأ العديد من المواطنين إلى استخراج شهادات الادخار بأعلى فائدة ممكنة في البنوك، ليتجه الكثير منهم للبحث عن أفضل الطرق للاستثمار في البنوك.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أفضل الطرق لاستثمار الأموال في البنوك، بعد إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري إيقاف شراء شهادة الادخار ذات العائد الشهري 18%، والتي جاءت كالتالي:

شهادة الادخار بعائد 15% في بنك ناصر الاجتماعي

منذ فترة زمنية قصيرة، طرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة ادخار بعائد شهري 15% من قيمة الشهادة، لتكون ذلك أعلى عائد ادخار يمكن الحصول عليه في البنوك، بعد إغلاق بنك مصر والبنك الأهلي شراء شهادة الادخار ذات العائد 18%.

الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي

حرص البنك الأهلي على طرح شهادة بعائد شهري 18% بعد رفع سعر الفائدة، ولكن بعد مرور عدة شهور وقف شراءها، ليطرح شهادة بلاتينية أخرى بعائد شهري 14%، وبدلا من أن يكون مدتها عام واحد، زادت لتكون 3 سنوات، لتعطي الشهادة البلاتينية الكثير من المزايا للعميل، ومن ضمنها إمكانية حصوله على قرض بضمان تلك الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت في بنك مصر

كما طرح بنك مصر شهادة الادخار ذات العائد الثابت 14% من قيمة الشهادة بعد غلق شراء شهادات الـ18%، ليتم إتاحتها للعملاء بمدة تصل إلى 5 سنوات، لتكون تلك الفائدة هي ثاني أعلى فائدة بعد شهادة بنك ناصر الاجتماعي.

وتعد شهادات الادخار هي الملاذ الآمن للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بالبنوك، إذ أنها تضمن لهم الحفاظ على قيمة أموالهم كما هي، بالإضافة إلى حصولهم على عائد شهري من تلك الأموال.