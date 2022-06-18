مسيرة للأطفال في أسوان وحملات طرق أبواب للتوعية بالتغيرات المناخية

بجلسة بسيطة أمام منازل أسوان الجميلة على الحصير التراثي، أطلقت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة أسوان حملات للتوعية بقضايا المناخ في شوارع عدد من القرى، تستهدف الأهالي في هذه القرى، خاصةً النساء والأطفال، بدأت في قرية «المحاميد»، التابعة لمركز إدفو، بمشاركة الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، في بادرة هي الأولى من نوعها في محافظات جنوب الصعيد

حملات توعية في القرى والنجوع

وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان والمنسق العام لمنصة أسوان المحلية للمناخ، إن مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» أطلقت حملات توعية تستهدف الأهالي في شوارع القرى وذلك للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية التي ظهر أثرها بقوة خلال الموسم الشتوي السابق بمحافظة أسوان والتي عانت من سيول غير معتادة.

وأضاف أبو كنيز: «بدأت المبادرة مرحلتها الأولى في قرية المحاميد بإدفو، ومن المقرر أن تستمر في عدد كبير من قرى المحافظة، حيث شملت المبادرة نظافة وتجميل الشوارع، وفرشها من مكونات البيئة الطبيعية، التى تشمل السجاد والحصير، وهي من المنتجات البيئية الشهيرة في أسوان».

ندوات توعية بقضية التغيرات المناخية

وأشار إلى أنه تنظيم ندوات توعوية بقضية التغيرات المناخية، استهدفت الأطفال والنساء، تحت إشراف وتنفيذ سلوى سليمان، عضو المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» أسوان، كما تم تنظيم لقاء تشاركي بين السيدات والأطفال في أحد شوارع القرية، عن تغيير السلوكيات الخاطئة للأطفال، للحفاظ على بيئة آمنة، للحد من التلوث البيئي في ظل التغيرات المناخية، فيما حمل الأطفال لافتات في الشوارع العامة، للدعوة إلى الحفاظ على البيئة، وتغيير السلوكيات تجاه البيئة والمجتمع.