مصرع طفل دهسا أسفل سيارة نقل مواد بترولية في الدقهلية

لقي طفل عمره 9 سنوات مصرعه في محافظة الدقهلية اليوم، بعد أن دهسته سيارة نقل مواد بترولية علي طريق «المطرية – العصافرة»، وهو ما تسبب في إحداث إصابات خطيرة بهن ونقلته سيارة الإسعاف إلي مستشفى المنصورة الدولي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وجري إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى التحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث.

ورود بلاغ بدهس سيارة نقل لطفل في المطرية

تبلغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة بإصابة طفل دهسا أسفل سيارة نقل مواد بترولية متجهة إلي مدينة المطرية على الطريق العام الرابط بين قرية ‏العصافرة ومركز المطرية، وجرى نقل الطفل الي مستشفى المنصورة الدولي، ولكنه لفظ أنفاسه الـخيرة ‏هناك.

وفاة الطفل متأثرا بإصابته

وانتقلت مباحث مركز المطرية غلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الطفل «آدم السيد عزت»، 9 سنوات مقيم قرية العصافرة مركز المطرية، متأثرا بإصابته دهسا أسفل سيارة نقل مواد بترولية متجهة إلى مدينة المطرية وتم نقل الطفل إلى مستشفى المنصورة الدولي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وسائقها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ومن جهة، أخرى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الدقهلية اليوم من انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل فرع دمياط في المنطقة المارة من أمام مدينة المنصورة، وكان يرتدي ملابسه، ولا يوجد معه ما يثبت هويته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.