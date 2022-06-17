انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل في الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الدقهلية من انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل فرع دمياط في المنطقة المارة من أمام مدينة المنصورة، ويرتدي ملابسه، ولا يوجد معه ما يثبت هويته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

غرق شاب في مياه نهر النيل

تبلغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من الأهالي بغرق شاب في مياه النيل بالقرب من كوبري طلخا، ولا يعرفه أحد، وغرق داخل المياه.

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة الشاب

هرعت قوات الإنقاذ النهري بإشراف اللواء شريف النحاس مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد ياسر البردويل وكيل الإدارة ‏والرائد أأحمد صبري رئيس قوات الإنقاذ النهري، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من العثور على جثة الشاب ‏الغريق على مسافة من مكان غرقه.

وبالفحص تبين أن الشاب في العقد الثاني من عمره، ويرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد معه ما يثبت شخصيته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والوصول إلي أهلية الشاب المتوفى.

انتشال جثة طفل من ترعة «البحر الصغير»

وكانت قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إثر سقوطه في ترعة «البحر الصغير»، المارة من أمام قرية «ميت ضافر»، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وبدأت قوات الإنقاذ النهري في محاولة لانتشال جثة الطفل من مياه الترعة، إلا أن ارتفاع المياه في الترعة حال دون العثور على جثته إلا بعد 10 ساعات من البحث عنه، فيما جلست والدته على شاطئ الترعة، تنادي عليه، وقد خيمت عليها حالة من الحزن والحسرة على طفلها.