حملات نظافة وتطهير محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (صور)

مع بدء العد التنازلي لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في تعليماته إلى رؤساء كافة الأحياء، بتكثيف حملات النظافة بشوارع ومحيط المدارس، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف أحياء العاصمة.

كما وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بشن حملات مكثفة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بمحيط المدارس، التي تشهد امتحانات الثانوية العامة، وعدم السماح بأي إشغالات أو مخالفات، مع الإزالة الفورية لأي تراكمات قمامة، من الشوارع والطرق العامة.

وطلبت نائب محافظ القاهرة تكثيف أعمال رفع كفاءة الطرق والإنارة، والتأكد من تغطية جميع البالوعات بجميع الطرق المؤدية إلى المدارس، تزامناً مع انطلاق امتحانات الثانوية، نهاية العام الدراسي 2021/ 2022، طبقاً لتوجيهات محافظ القاهرة.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات بحي المعادي

وفي سياق متصل، كثفت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي، برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة، والرصد البيئي، حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشوارع في محيط المدارس، لتحقيق السيولة المرورية والحد من التكدس والزحام، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة، وتركيب العازل بها، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والعاملين بالمدارس والملاحظين والمراقبين داخل اللجان.

متابعة حملات النظافة أمام المدارس أولاً بأول

تضمنت الحملة أعمال نظافة بمحيط مدرسة القناة بشارع 81، ومدرسة الأميرة فوزية، ومدرسة دجلة بشارع 206، ومدرسة المعادي القديمة بشارع 10، ومدرسة الأزهار، ومدرسة الثانوية العسكرية بشارع 71، ومدرسة مصطفى كامل، ومدرسة ثكنات المعادي بشارع بورسعيد، ومدرسة علي أحمد شوقي، ومدرسة الجمهورية، مع مواصلة باقي أعمال النظافة الدورية، ومتابعة النظافة أولاً بأول أمام اللجان.