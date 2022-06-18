وزير الشباب: القانون لا يمنح الوزارة حق إقالة الجبلاية إلا في حالات معينة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مجالس إدارات للاتحادات مسؤولة يتم تشكيلها من جمعياتها العمومية في إطار منظومة من القوانين واللوائح، موضحًا أن التطوير الرياضي داخل المنتخبات مطلوب وبقوة، وأحد الأسباب الكبرى للاستقرار.

إجراءات سحب الثقة

وأشار الوزير، خلال كلمته باللقاء الحواري مع شباب القليوبية، إلى أن القانون لا يعطي وزير الشباب الحق في إقالة مجلس إدارة الاتحاد، لكن هذا دور الجمعية العمومية التي بإمكانها سحب الثقة.

وأوضح الوزير، أن القانون يسمح للوزارة التدخل في حالات واحدة، وهي وجود مخالفات مالية، أو اتهام من قبل النيابة، أو صدور حكم قضائي بحق أعضاء مجلس الإدارة.

«صبحي» يوجه بحل أزمة سور مركز شباب

في سياق متصل، وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتنسيق مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة سرعة حل مشكلة السور المائل بمركز شباب ميت الدريج بمدينة كفر شكر، والذي يتسبب في أزمة كبيرة منذ سنوات، ويهدد أمن وسلامة المواطنين والشباب والأطفال المترددين على مركز الشباب بالقرية، نظرا لخطورته وانهياره في أي وقت.

جاء ذلك خلال الحوار المفتوح لوزير الشباب والرياضة مع ممثلي مراكز الشباب والمبادرات بمحافظة القليوبية، داخل قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وعدد من قيادات المحافظة.