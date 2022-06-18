افتتاح مركزي شباب قها وسنديون بعد تطويرهما.. مول تجاري وملعب قانوني

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال التطوير المنتهية بمركزي شباب قها وسنديون بقليوب.

وبدأت الجولة بافتتاح تطوير مركز شباب قها، والذي تم تنفيذه بنظام حق الانتفاع، وشملت قاعة المناسبات المفتوحة، وحمام سباحة، ومول تجاري على سور المركز، إضافة إلى تفقد المراحل الأخيرة من عملية إحلال وتجديد الملعب القانوني بالمركز.

عروض رياضية بمراكز الشباب

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية عروض لأبناء المركز فى الكاراتية وكرة القدم ، وفعاليات مشروع «1000 بنت 1000 حلم»، والذي يُنفذ من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، فضلاً عن حضور جزء من الدورة التدريبية المقامة بالمركز لبرنامج مشواري لتنمية مهارات الشباب بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

وعقب ذلك، توجه وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية إلى مركز شباب سنديون، حيث تفقدا مشروع تطوير حمام السباحة، وموقع إنشاء فرع البنك الأهلي بالمركز، فى إطار البرتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري.

دمج ذوي الهمم

كما شهد الوزير والمحافظ عروضاً لأكاديمية كرة القدم والكاراتيه، ومباراة في الكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم في ضوء دمج ذوى القدرات الخاصة بالمشروعات والبرامج المنفذة بالمنشآت الشبابية والرياضية.

جاء ذلك بحضور نائبي المحافظ وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ وعدد من القيادات بوزارة الشباب والرياضة.