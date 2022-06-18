إعداد استراحات مراقبى الثانوية استعدادا لموسم الامتحانات بسوهاج «صور»

في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج انتهت من تجهيز كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2021، 2022، على مستوى سوهاج، والتي تجهز داخل مدارس وزارة التربية والتعليم والمباني التابعة لهيئة الأبنية التعليمية ، من ملاحظين ومراقبين وإداريين ورؤساء لجان، والتي ستنطلق يوم الاثنين 20 يونيو الجاري.

متابعة تجهيز الاستراحات

كما أضاف الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه قام بتكليف مديري الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج ، بمتابعة تجهيزات كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات وتوفير كافة الامكانات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة لهم في الإستراحات مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الإستراحات داخل المحافظة مع مراعاة قرب الاستراحة من اللجان الامتحانية .

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاستراحات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أنه يجري تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة واجراءات التباعد واشتراطات السلامة، وفقا لوزارة الصحة والسكان المصرية للحفاظ على سلامة المراقبين ومتابعي اللجان الامتحانية.

26 ألف طالب ثانوية عامة بسوهاج للعام الدراسي 2022

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، يبلغ 26 ألف طالب وطالبة، سيؤدون الامتحانات في 78 لجنة أساسية، و12 لجنة احتياطية. داخل مراكز محافظة سوهاج المختلفة.