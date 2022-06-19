8 كليات يحتاج الالتحاق بها التقدم لاختبارات القدرات.. اعرف الشروط

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الثانوية العامة 2022/2021، والتي من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق 20 يونيو، ليتبقى أمام الطلاب خطوة واحدة فقط أمام الدخول للكلية التي يحلمون بها، ولكن يختلف الأمر بالنسبة لبعض الكليات، فهناك تلك التي يحتاج قبول الطلاب بها إلى اجتياز اختبارات القدرات، حتى يتمكنوا من الالتحاق بكليات أحلامهم.

واهتماما بما يبحث عنه الطلاب خلال تلك الفترة لمساعدتهم على معرفة كل ما يخص الامتحانات والكليات، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير الكليات التي يحتاج القبول بها إلى اجتياز اختبارات القدرات، وفق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، والتي جاءت كالتالي:

كليات يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات

هناك عدد من الكليلات التي يجب على الطالب أن يقوم باجتياز اختبارات القدرات بها، حتى يتمكن من الالتحاق وتتمثل في الآتي:

1- كلية الفنون الجميلة

وهناك شروط للنجاح في تلك الكليات، وهي:

- يجب أن يحصل الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبارات.

- يجب اجتياز اختبارات الرسم والتصميم وحصوله بهم على لائق.

2- كليات الفنون الجميلة «عمارة»

- يشترط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص عمارة بحصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات.

- حصول الطالب على لائق في اختبارات الرسم المعماري والتشكيل والابتكار.

3- كليات الفنون التطبيقية

- يجب أن يحصل الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبارات.

- - يجب اجتياز اختبارات الرسم والتصميم وحصوله بهم على لائق.

4- كليات الإعلام

- يجب أن يحصل الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبارات.

5- كليات السياحة والفنادق

- يجب أن يحصل الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبارات.

6- كليات التربية الفنية

يجب أن يحصل الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبارات.

- يجب اجتياز اختبارات الرسم والتصميم الزخرفي وحصوله بهم على لائق.

7- كليات التربية الموسيقية

يجب أن يحصل الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبارات.

8- كليات التربية الرياضية

- خلو الطالب من الأمراض غير السارية من فيروس سي.

- عدم تناول المخدرات، لما لها من أضرار صحية خطيرة تهدد حياة الطالبة مع قيامه بالمجهود البدني بتقديم شهادة صحية معتمدة تفيد بخلو الطالب أو الطالبة منها.

- اجتياز الكشف الطبي بنجاح دون اكتشاف اي من الأمراض.