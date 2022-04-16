الحصول على اللقاح شرط لأداء اختبارات القدرات 2022

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك استعدادات مكثفة لإجراء اختبارات القدرات 2022، أبرزها استمرار التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أنه من المقرر وضع شرط الحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19» كشرط أساسي لأداء اختبارات القدرات 2022.

اختبارات القدرات 2022

وأضافت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أن هناك عدد من المقترحات يجرى الآن مناقشتها لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات بشأن اختبارات القدرات 2022، تتمثل في تخفيف الاختبارات ووجود استثناءات بهدف ضم العديد من الموهوبين والمتميزين في الألعاب والهوايات المختلفة، أبرزها تعديل درجات النجاح في اختبارات الوزن والطول بالنسبة لاختبارات كليات التربية الرياضية.

الجامعات الحكومية

وتابعت المصادر، أنه من المقرر إجراء اختبارات القدرات 2022 كما كانت قبل أزمة كورونا، واسترجاع اختبارات المعرفية وإلغاء الاستثناءات التي جرى تطبيقها قبل أزمة كورونا، لافتة إلى أن كل ما يجري الحدثت عنه مقترحات ولم يتم البت في أي منها والقرار النهائي لتنسيق الجامعات 2022 يرجع للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

و في السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وانتظام العمل خلال شهر رمضان المبارك 2022 بمختلف القطاعات و الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.