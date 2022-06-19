حظك اليوم برج الحوت الأحد 19-6-2022 عاطفيا ومهنيا

بعد فترة من التشويس يحمل علم الفلك اليوم أخبارا سارة على كافة المستويات لمولود برج الحوت وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي كشفت عن توقعاتها وحظك اليوم لهذا المولود المائي الذي يتسم بالذكاء والحاسة السادسة التي تقوده للتقدم في بعض الأمور الحياتية.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الحوت يمتلك العديد من الصفات أبرزها البساطة في التعامل والدهاء الذي يجعله قادرًا على فهم الشخصيات من حوله بمجرد النظر في أعينهم وقراءة لغة جسدهم، ويحب مولود هذا البرج النجاح ودائما ما تجده مبدعًا في مجال عمله، وينجح كثيرًا إذا كان فنانا، أو كرجل أعمال فهو مبدع ديناميكي.

واليوم الأحد، نوضح في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

اجتماعيًا وعاطفيًا، مولود برج الحوت أنت اليوم محظوظ فعلى الرغم من التشوش، تساعدك الأفلاك أن تحافظ على إتزانك وتكون في مقدمة الاهتمام، امضِ بقوة فالفلك يعمل لصالحك، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

أما عن حظك اليوم على الصعيد المهني، ينصح مواليد برج الحوت بأن القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز فجسب استغلال ذلك لصالح صاحب البرج المائي.