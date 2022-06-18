حظك اليوم برج القوس السبت 18-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس شخص بسيط محب مخلص لا يتأخر عن مساعدة الآخرين، وفي كثير من الأحيان تجده سريع الغضب تجاه المواقف التي يتعرض لها، ولكنه يهدأ سريعا، يتميز صاحب برج القوس باللسان السليط والجرأة، وعلى مستوى العلاقات فيميل مواليد هذا البرج إلى الرومانسية والحنان في التعامل مع شركاء حياتهم.

صفات مواليد برج القوس

يعشق مواليد برج القوس المغامرات والسفر وتسلق الجبال وركوب الخيل ويحبون تجربة كل الرياضات الخطرة والأفعال التي تمتلئ بالإثارة والتشويق حيث يكرهون الملل ويحبون فعل أشياء جديدة بشكل دائم لذا فإنهم يسافرون إلى العديد من الأماكن ويزورون مختلف البلاد كلما سنحت لهم الفرصة لذلك، وتغلب عليهم صفة الكرم بالنسبة لأنفسهم وللآخرين ولا يحبون الادخار ولا يعرفون فعل ذلك مهما حاولوا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن القمر يتواجد في منزل العلاقات اليوم مما يمدك باللباقة والدبلوماسية وتنجح في الاقتراب خطوات كثيرة ممن تحب وتهوى منذ فترة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

الفلك يخبرك بأحداث جيدة على مدار اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، حيث يساعدك القمر على الاقتراب من الآخرين في مجال عملك وفق عبير فؤاد في تصريحاتها، وتستطيع اليوم أن تناقش وتتفاوض بلباقة، كل ما عليك هو أن تنتبه لحقوقك جيدا.