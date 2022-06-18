حظك اليوم برج الجدي السبت 18-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي شخصيته قوية جدا ويعرف عنه الثبات والتمسك بآرائه والدفاع عن الحق دون خوف أو تراجع ومهما كلفه الأمر فهو دائما ما يبدي رأيه في العديد من الأمور أو القضايا حتى لو تسبب ذلك في حدوث ضرر له فلا يستطيع السكوت، وهو شخص يتحمل المسئولية كثيرا، وعلى المستوى الشخصي تجده مُرتبطا بعائلته وأهله كثيرا ويحب الهدوء والعيش في سلام ويميل إلى الجلوس في الأماكن الهادئة.

صفات مواليد برج الجدي

رغم أن الحب شيء مهم في مواليد برج الجدي وتقديسه للعائلة إلا أنه لا يرتبط مبكرا وينتظر إلى أن يصل سن كبيرة حتى يكون عائلة وذلك لصعوبة اقتناعه بأحد ممن حوله، وإذا تزوج تجده ملئ بالحب والإخلاص في حال وجد برج الجديد الشريك المناسب له، كما يُعرف هذا البرج بالصبر والطّموح العالي ولديه قدرة كبيرة على الانضباط والسيطرة على النفس.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن القمر يتواجد بمنزل مواليد برج الجدي الثاني مما يتطلب منهم أن يهتموا بمضاعفة تركيزهم ومجهوداتهم في الطريق الصحيح الذي يعود عليهم بالنفع، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

وشددت عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، على ضرورة التزام مواليد برج الجدي اليوم بما يصدر منهم والحرص على اختيار كلماتهم وألفاظهم حتى لا يتسببوا في إيذاء مشاعر الآخرين.