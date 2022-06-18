حظك اليوم برج الحوت السبت 18-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك رجل برج الحوت العديد من الصفات أبرزها الذكاء والبساطة في التعامل والدهاء الذي يجعله قادرا عل فهم الشخصيات ممن حولهم بالنظر إلى أعينهم وقراءة لغة جسدهم، ويحب مولود هذا البرج النجاح ودائما ما تجده مبدعا في مجال عمله، وينجح كثيرا إذا كان فنان، أو كرجل أعمال فهو مبدع ديناميكي.

صفات رجل برج الحوت

يسعى رجل برج الحوت إلى أن يعيش حياته في سلام ويعتقد أن السبيل للحصول على الراحة النفسية أو السلام الداخلي من خلال تقديم المساعدة للآخرين، ويعمل على التخفيف من الضغوطات التي يشعر بها من حوله والمقربين إليه كثيرا من أصدقاء أو معارف أو أي شخص يحتاج إلى المساعدة، و دائما ما يتأثر بمشاعر من حوله، وشخصيته القوية تجعله يتحمل الصعاب مهما تعرض للخذلان والأزمات في حياته.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزلك الثاني عشر وهو ما يجعلك تجلس طويلا للتأمل والعزلة وقد يساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، كل ما عليك هو التزام الصمت وعدم الحديث عن أخبارك الشخصية، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

حظك اليوم على الصعيد المهني، ينصح مواليد برج الحوت على ضرورة الاعتناء بصحتهم جيدا وعدم تبديد طاقتهم فما لا يفيد، كما يجب عليهم العمل في سرية إذا أرادوا أن يحققوا تقدموا ملموسا.