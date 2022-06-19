حظك اليوم برج الدلو الأحد 19-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الجانب العاطفي والمهني لمواليد برج الدلو الذي يفضل التعرف على أشخاص جدد فدائما ما تجد حياته مليئة بالصداقات الجديدة فهو شخص منفتح على الأخرين ولكن بحذر، نادر ما تجد هذا المولود منغلق على نفسه وإن حدث ذلك ستكون مرحلة عزلة ولن تستمر كثيرًا.

وعلى الجانب العاطفي يقول خبراء الفلك أن أصحاب برج الدلو يبدو للآخرين بأنهم لا يعرفون العاطفة ويتصفون بالبرود وهذا عكس ما يحمله هذا المولود بداخله فهو يحمل الكثير من العواطف والمشاعر الصادقة تجاه الأشخاص من حوله، وخاصة لشريكة حياته وأطفاله.

واليوم الأحد، نوضح في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن اليوم غير مميز لمواليد برج الدلو، فالقمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. اليوم قم بحساباتك جيدا إذا أردت تحقيق مكاسب، وعليك بتنظيم أفكارك لتتخذ قرارات سليمة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

وفقا لما قالته عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، فإن مولود الدلو الهوائي اليوم الأحد رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل الحب يفتحان أمامك الباب لعلاقات موفقة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.