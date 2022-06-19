حظك اليوم برج الجدي الأحد 19-6-2022 عاطفيا ومهنيا

أخبار سارة على كافة المستويات تخبرك بها خبيرة علم الفلك والطاقة عبير فؤاد، على المستويين العاطفي والمهني والتي كشفت عن توقعاتها وحظك اليوم بشأن مولود برج الجدي؛ الذي يعرف عن أصحابه أنهم قادة يفضلون العمل والاجتهاد على سبيل راحتهم الشخصية، كما يعرف عن هذا المولود أنه مخطط جيد لحياته.

وبحسب علم الفلك والخبراء، فإن مواليد وأصحاب برج الجدي لديهم شخصيته قوية جدًا ويعرف عنهم الثبات والتمسك بآرائهم والدفاع عن الحق دون خوف أو تراجع، مهما كلفهم الأمر فهم دائمًا ما يبدون آرائهم في العديد من الأمور أو القضايا حتى لو تسبب ذلك في حدوث ضرر لهم فلا يستطيع السكوت هذا المولود.

كما يعرف عن مولود الجدي أنه شخص يتحمل المسئولية كثيرًا، وعلى المستوى الشخصي تجده مُرتبطا بعائلته وأهله كثيرًا ويحب الهدوء والعيش في سلام ويميل إلى الجلوس في الأماكن الهادئة.

واليوم الأحد، نوضح في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إنه على الجانب المهني والاجتماعي الوضع الفلكي اليوم يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة وموفقة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

وشددت عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، على الجانب العائلي والعاطفي أن القمر في منزلك الثالث ويمنحك ذلك دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.