حظك اليوم برج القوس الأحد 19-6-2022 عاطفيا ومهنيا

أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم على الجانبين العاطفي والمهني لمواليد برج القوس، الذي يحمل شخصية بسيطة في كافة أمور حياته، فتجده لا يميل للبزخ أو الظهور وسط أجواء صاخبة، كما أنه من الأبراج التي يعرف عنها الإخلاص في علاقاته بالآخرين.

التخطيط الجيد ليست من صفات مولود برج القوس بل أنه كسول للغاية ولا يخطو خطوة للأمام وإنما يفضل البقاء في المساحة الآمنة، كما أن أكثر ما يعيبه هو أنه سريع الغضب تجاه المواقف التي يتعرض لها، ولكنه يهدأ سريعا، كما يملك لسانا سليطا جريئا ودائما ما يكون نقده بشكل لاذع.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج القوس يعشق المغامرات والسفر وتسلق الجبال وركوب الخيل ويحب تجربة كل الرياضات الخطرة والأفعال التي تمتلئ بالإثارة والتشويق حيث يكره الملل ويحب فعل أشياء جديدة بشكل دائم؛ لذا فإنه يسافر إلى العديد من الأماكن ويزور مختلف البلاد كلما سنحت له الفرصة لذلك.

واليوم الأحد 19 يونيو، نوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم لمواليد برج القوس، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القمر في وضع معاكس وربما تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه اليوم كي لا تفقد من يحبونك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

ومهنيًا وماليًا، اليوم الأحد الوضع الفلكي دقيق وتطالبك الكواكب أن تنتبه لحقوقك وأن تضاعف الحذر واصبر فترة حتى تتحسن الأمور.