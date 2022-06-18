أول تعليق لـ«حماس» على القصف الإسرائيلي لغزة: امتداد للعدوان على القدس

علقت حركة حماس على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة، صباح اليوم، مؤكّدة أنَّه امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة.

المتحدث باسم حماس: الاحتلال يحاول وقف تصاعد الفعل الثوري

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إنَّ الاحتلال يحاول بائسًا وفاشلًا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين، حسب تعبيره، مؤكّدًا أنَّ المقاومة ستشكّل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه، وبرغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال»، وذلك حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

#فيديو هكذا قصفت ودمرت قواتنا مرصد عسكري تابع لمنظمة #حماس الإرهابية في قطاع #غزة اليوم ردًّا على قيام مخربين في القطاع باطلاق صاروخ نحو منطقة أشكلون الليلة الماضية pic.twitter.com/i4v9xbZY1T — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2022

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للقصف

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أعلن في وقت سابق، أنَّ الجيش الإسرائيلي شن غارات داخل قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.

ونشر أدرعي مقاطع فيديو، قال إنَّها لقصف قامت به القوات الجوية على مواقع وورش تصنيع أسلحة لحركة حماس.