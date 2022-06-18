البرلمان يفتح غدا ملفات الدروس الخصوصية والثانوية العامة وضبط أسعار السيارات

يفتح مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من الملفات خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، والتي تبدا غدًا الأحد، ولمدة 3 أيام؛ عددا من الملفات المهمة من خلال الأدوات الرقابية سواء طلبات المناقشة العامة أو طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة.

16 طلب مناقشة عامة تقدم بها عدد من النواب

ويتضمَّن جدول أعمال الجلسة العامة 16 طلب مناقشة عامة تقدم بها عدد من النواب سيحدد موعدًا لمناقشتها؛ وتتضمن طلبات مناقشة عامة بشأن ضبط سوق أسعار السيارات، والحد من الدروس الخصوصية ومراجعات الثانوية العامة منها طلبات مناقشة عامة تقدمت بها النائبة رشا كليب وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من عمالة الأطفال في مصر وتنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصري وسياسة الحكومة بشأن الحد من الدروس الخصوصية.

كما تقدمت النائبة منال هلال وعشرين عضواً، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

ومن بين طلبات المناقشة المقدمة من النواب طلب مقدم من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط أسعار السيارات في السوق المصرية، وعن تبعات وقف استيراد قطع غيار السيارات.

طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية

كما يستعرض المجلس طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية، وسياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.

ويعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأكثر من عشرين عضواً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، خصوصًا القمح وطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن خطة ترشيد استهلاك المياه خطة الحد من تلوث مياه نهر النيل.

وشملت طلبات المناقشة العامة طلب مقدم من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وسياسة الحكومة بشأن تنفيذ العديد من الاستثمارات الصناعية لتوفير العديد من المنتجات والحد من استيرادها.

وتضمَّنت طلبات المناقشة عامة ما تقدم به النائب عمرو درويش وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التحديات التي يواجهها العالم من تغير المناخ وسياسة الحكومة بشأن إجراءات دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.

ويصوِّت مجلس النواب، خلال جلساته، على عدد من مشروعات القوانين التي انتهى منها ويناقش مشروعات قوانين أخرى، كما يبدأ المجلس في مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة للدولة بالجلسة العامة والمقدم من لجنة الخطة والموازنة.