توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهارا معتدل ليلا

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة للأيام الثلاثة المقبلة بداية من غد الأحد الموافق 19 يونيو وحتى 21 من الشهر الجاري، إذ يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة؛ أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس خلال ساعات الليل ستشهد أجواء معتدلة على كافة أنحاء الجمهوري، فضلا الأحد سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وذلك من الساعة الثالثة فجرًا وحتى السابعة صباحًا.

الظواهر الجوية خلال 72 ساعة

بحسب بيان هيئة الأرصاد، فإنه منذ غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري ستشهد بعض المناطق نشاط رياح أحيانا ففي بعض الأيام ستظهر في القاهرة والوجة البحري كما هو متوقع للغد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة استقرارًا، لتأتي تفاصيلها على النحو التالي وفق بيان هيئة الأرصاد الصادر مساء اليوم:

درجات الحرارة يوم الأحد 19 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى 23 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة يوم الاثنين 20 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى 23 للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى 22 للصغرى.

جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 37 درجة للعظمى 24 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 43 درجة للعظمى 27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 21 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و23 للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

جنوب سيناء: 37 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 37 درجة للعظمى 24 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.