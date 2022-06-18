مدير تعليم الدقهلية لرؤساء لجان الثانوية: «الجميع في مهمة وطنية»

عقد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، اليوم السبت، ‏لمناقشة ضوابط أعمال الامتحانات، بحضور عبدالقادر عبدالقادر، رئيس كنترول الثانوية العامة ومدير عام التعليم الفني، والسيد محمدين، مدير إدارة التدريب ووكيل لجنه إدارة الثانوية العامة، وذلك بمدرسة «ابن لقمان» الإعدادية للبنين، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

«عبدالرؤوف»: الجميع في مهمة عمل وطنية

وقال علي عبدالرؤوف إن الجميع في مهمة عمل وطنية، ولابد من تضافر كل الجهود لإنجاح العملية التعليمية، وناقش مع الحضور تفاصيل وضوابط أعمال الامتحانات وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن مديرية التعليم بالدقهلية انتهت من تجهيز وتعقيم ‏اللجان الامتحانية، وكذلك تجهيز استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

التشديد على رصد والتصدي لأي محاولات للغش

وأكد «عبدالرؤوف»، في بيان صحفي، ضرورة التشديد والانضباط في اللجان، لرصد أي محاولات للغش، ‏أو حدوث أي تجاوزات، قد تخل بأعمال الامتحانات، مشدداً على عدم السماح لأي طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة، مع ضرورة ضبط ‏النفس والشفافية، وصولاً لتحقيق الهدوء والانضباط داخل اللجان.‏

تجهيز 37 استراحة.. 20 للرجال و17 للسيدات

وتحدث وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن تجهيزات الاستراحات، وعددها 37 استراحة، موضحاً أنه تم تخصيص 20 استراحة منها للرجال، و17 للسيدات، موزعة بعناية على ‏النطاق الجغرافي لكل اللجان الامتحانية داخل المحافظة، موضحاً أن جميع اللجان والاستراحات مؤمنة بالكامل، بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية.‏

16 طالباً وطالبة داخل كل لجنة

وشرح «عبدالرؤوف» فنيات توزيع نماذج أسئلة الامتحانات على الطلاب وعددهم 16 طالباً وطالبة داخل كل لجنة، دون إحداث تشابه بالجوار، ضماناً ‏للشفافية، موصيًا الحضور بالتنبيه على الملاحظين بمنع أي محاولات للغش، وضبط النفس، وحسن التعامل مع الطلاب، واحتواء أية مشكلة قد تطرأ أثناء ‏فترة الامتحان، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية.‏